Минздрав Чувашии сообщил о запрете продажи энергетиков детям

В составе таких тоников находятся стимуляторы, которые приводят к психическому возбуждению, вызывают нарушение поведения и неконтролируемую агрессию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С начала нового учебного года в Чувашии начал действовать запрет на продажу энергетиков детям. Данное ограничение будет действовать в течении ближайших шести лет, сообщает Минздрав республики.

«При сомнениях у сотрудника торговой точки в возрасте покупателя, он обязан истребовать у него удостоверение личности для установления совершеннолетия», - объяснили в ведомстве.

Если продавец все же отпустит ребенку энергетик, то ему положен штраф от 3,5 до 7 тысяч рублей, в случае виновности в этом должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей. В свою очередь для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

«Запрет на продажу несовершеннолетним энергетиков – долгожданная мера. Они оказывают крайне негативное действие на детей и подростков. В составе таких тоников находятся стимуляторы, которые приводят к психическому возбуждению, вызывают нарушение поведения, неконтролируемую агрессию. Кроме того, данные вещества приводят к перевозбуждению сердечной мышцы, что может привести к смерти», - прокомментировала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина.

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