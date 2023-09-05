Рустам Минниханов обратится к Госсовету Татарстана 14 сентября

Выступление главы республики ориентировочно начнется в 10.00 Фото: rais.tatarstan.ru

В этот вторник, 5 сентября, на совместном заседании комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, а также экспертного совета при нем было объявлена дата первой осенней сессии республиканского парламента.

Это произойдет в следующий четверг, 14 сентября. 46 по счету сессия шестого созыва Госсовета Татарстана будет посвящена посланию к парламенту главы республики Рустама Минниханова. Затем практически сразу пройдет 47 сессия с отдельной повесткой дня.

Напомним, в прошлом году Минниханов выступал с посланием к татарстанскому парламенту 20 октября.

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