В Казани пройдет Фестиваль Солнечные Таланты России

В каждом уголке нашей страны: от Калининграда до Сахалина, от Москвы до Сочи и Вологды живут Солнечные люди, дети и взрослые с Синдромом Дауна ,с доброй и чистой душой. У них есть #безграничные_возможности в спорте, в творчестве, в искусстве. Они дарят нам свой талант, свою энергию, свою доброту и свою любовь!

На их щедрость раскрываются и наши сердца. Пусть в мире царит Добро и Любовь!

Автономная Некоммерческая Организация Студия Театр Моды Солнечный Мир при поддержке Министерства Культуры Республики Татарстан и Управления Культуры г. Казани проводит ежегодный Всероссийский Фестиваль Солнечные Таланты России.

На фестиваль будут представлены участники и с больших городов и с небольших поселков по восьми номинациям. Компетентное жюри отберёт самые лучшие номера на Гала Концерт Фестиваля. Он состоится 31 октября 2023 года в городе Казани в КЦ Московский, по адресу: улица Академика Королева, 47.

Будем рады видеть Вас на нашем празднике!

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