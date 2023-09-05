На двух улицах Авиастроительного района Казани ограничат движение

Ограничения продлятся почти до конца октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улицах Симонова и Ленинградской в Авиастроительном районе Казани временно перекроют дороги. Здесь будут прокладывать трассы водопровода. Об этом предупредили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

С 6 сентября по 10 октября частично ограничат движение по улице Симонова, возле дома №11а.

С 11 сентября по 19 октября на улице Симонова, возле здания №11 полностью перекроют местный проезд к дому №48 по улице 2-ой Ленинградской.

С 19 сентября по 24 октября частично будет закрыта проезжая часть по улице Ленинградской в районе перекрестка с улицей Симонова.

Ранее в Татарстане стали расследовать дело по факту избиения мальчика в приюте.

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