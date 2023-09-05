В Татарстане расследуют дело по факту избиения мальчика в приюте

Один из подростков держал мальчика, пока второй колотил его руками и ногами. Фото: скриншот

СУ СКР по Татарстану возбудил уголовное дело по факту избиения подростками мальчика в приюте Набережных Челнов. Руководство учреждения считает, что дети таким образом играли.

Драку увидела прохожая, которая и сняла произошедшее на видео. Один из подростков держал мальчика, пока второй колотил его руками и ногами. После очередного удара ребенок упал на пол. Остальные дети в комнате наблюдали за происходящим.

Следователи установят причины и обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, а также дадут правовую оценку действиям или бездействию со сторону должностных лиц приюта.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба федерального следкома.

Ранее в Татарстане воспитательница издевалась над ребенком и била его по лицу.

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