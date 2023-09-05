ВС РФ к концу года получат четыре бомбардировщика Ту-160М из Казани

Помимо этого будут поставлены шесть военно-транспортных самолета. Фото: Иван МАКЕЕВ

К концу 2023 года российские войска получат четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, собранных на казанском авиационном заводе. Об этом на совещании с руководством ВС России заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Помимо этого будут поставлены шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. На совещании также обсудили меры по безусловному выполнению плана поставок текущего года, сообщает пресс-служба ведомство.

Напомним, ранее КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, ПАО «Туполев» и АО «КАПО-Композит» попали в санкционный список Евросоюза.

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