Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М проходит госиспытания

Дебютный 30-минутный полет был совершен в январе 2022 года. Фото: пресс-служба "Ростеха"

Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М проходит совместные испытания Минобороны и разработчиков. О госиспытаниях сообщает пресс-служба «Ростеха».

В рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую проводит ПАО «Туполев», создали первый опытный Ту-160М. Дебютный 30-минутный полет был совершен в январе 2022 года. Новый Ту-160М оснащен модернизированными двигателями, обновленным бортовым оборудованием.

Ранее мы сообщали, что казанскому авиационному заводу выделят почти 42 млрд рублей на производство Ту-214.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram