Била девочку по лицу: в Татарстане воспитательница пойдет под суд за издевательства над ребенком

Женщина продолжала бить малышку, несмотря на плач Фото: принтскрин видео.

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении воспитательницы детского сада, которая била ребенка во время утренней прогулки.

Как установило следствие, инцидент произошел утром 20 сентября 2022 года. В поселке городского типа Камские Поляны, что в Нижнекамском районе, воспитатель детского сада №2 «Золотая рыбка» во время прогулки применила насилие в отношении одной из девочек – женщина не менее восьми раз ударила малышку по спине и лицу.

Инцидент сняли жители прилегающего к детскому саду дому. На кадрах видно, как воспитатель подходит к сидящему на лавочке ребенку и начинает бить ладонью по лицу. После чего отходит, но, услышав плач ребенка, возвращается и снова начинает бить девочку.

Рядом были и другие сотрудники детского сада, но никто из них не попытался остановить женщину. Взрослые делали вид, что ничего плохого не происходит.

После публикации кадров в соцсетях на воспитателя началась травля. Жители республики требовали отстранить женщину от работы с детьми и наказать за избиение девочки.

- Чем двухлетняя малышка не угодила этой женщине? Плакала, вредничала, не хотела уходить с веранды? Ей же два года всего! Жалко смотреть... Нервы если не в порядке, лечиться надо, а не в садике работать. Гнать таких неуравновешенных в шею, - прокомментировал один из пользователей сети.

На следующий день воспитатель была уволена. Она работала в этом образовательном учреждении с начала 90-х годов.

Причастность к совершению преступления женщина признала полностью.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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