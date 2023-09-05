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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 11:05

В Татарстане на Волге баржа с солью села на мель

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства посадки на мель баржи в Татарстане
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Баржа движению судов не препятствует.

Баржа движению судов не препятствует.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью 4 сентября на реке Волга баржа, загруженная поваренной солью, села на мель. Инцидент произошел возле села Кирельское в Татарстане.

Посадка на мель произошла в 100 метрах за левой кромкой судового хода и движению судов не препятствует. Разлива нефтепродуктов нет. Сейчас ведутся работы по снятию баржи с мели.

Татарстанская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее четыре проекта из Татарстана стали обладателями гранта на агротуризм.

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