Четыре проекта из Татарстана стали обладателями гранта на агротуризм

Сумма гранта составит от 3 до 10 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итоги конкурса на получение гранта «Агротуризм» подведены Минсельхозом России. В число победителей вошли четыре проекта из Татарстана.

Федеральную поддержку получит КФХ Хисматов Ф.Ф. с проектом «Олуяз с форелево-медовым колоритом». Предполагается создание базы отдыха для круглогодичного отдыха с сельским колоритом. В числе победителей и сельскохозяйственный потребкооператив «Фермер». Здесь гости будут пробовать продукцию фермеров, попариться в бане, поплавать в бассейне, покататься на снегоходах и квадроциклах.

Также обладателями гранта стали КФХ Замальдинов с проектом «Экотуристический комплекс “КамРай”» Чистопольского района и КФХ Исхакова Р.Ш. с проектом «Экоферма и Бобровый ручей – тишина среди холмов» Лаишевского района.

Всего от республики на конкурс было подано восемь заявок. Сумма гранта составит от 3 до 10 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане фермерам возместят часть затрат на строительство молочных ферм.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram