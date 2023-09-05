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НовостиЭкономика5 сентября 2023 4:56

Четыре проекта из Татарстана стали обладателями гранта на агротуризм

Они будут реализованы в 2024 году
Адам САГАЛ
Сумма гранта составит от 3 до 10 миллионов рублей

Сумма гранта составит от 3 до 10 миллионов рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итоги конкурса на получение гранта «Агротуризм» подведены Минсельхозом России. В число победителей вошли четыре проекта из Татарстана.

Федеральную поддержку получит КФХ Хисматов Ф.Ф. с проектом «Олуяз с форелево-медовым колоритом». Предполагается создание базы отдыха для круглогодичного отдыха с сельским колоритом. В числе победителей и сельскохозяйственный потребкооператив «Фермер». Здесь гости будут пробовать продукцию фермеров, попариться в бане, поплавать в бассейне, покататься на снегоходах и квадроциклах.

Также обладателями гранта стали КФХ Замальдинов с проектом «Экотуристический комплекс “КамРай”» Чистопольского района и КФХ Исхакова Р.Ш. с проектом «Экоферма и Бобровый ручей – тишина среди холмов» Лаишевского района.

Всего от республики на конкурс было подано восемь заявок. Сумма гранта составит от 3 до 10 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане фермерам возместят часть затрат на строительство молочных ферм.

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