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НовостиОбщество5 сентября 2023 5:47

В Казани сетевая организация приобрела снегоход за четыре миллиона рублей

Он будет доставлен в Нижнекамск
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На снегоходе должен быть установлен фаркоп, багажник и герметичный пластиковый кофр.

На снегоходе должен быть установлен фаркоп, багажник и герметичный пластиковый кофр.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани АО «Сетевая компания» приобрела снегоход за 4,2 миллиона рублей. Соответствующий контракт с компанией был заключен 28 августа.

Согласно техзаданию, снегоход должен быть не старше 2022 года выпуска, с объемом двигателя от 750 до 900 кубических сантиметров, мощностью до 180 лошадиных сил. Также он должен иметь вариаторную трансмиссию, впрыскную подачу топлива с электронным управлением, бак на 42 литров, не менее двух посадочных мест, обогрев рукояток и рычага акселератора.

Помимо этого, на транспорте должен быть установлен фаркоп, багажник и герметичный пластиковый кофр. Снегоход будет доставлен в Нижнекамск.

Напомним, глава Татарстана вручил ключи от новых авто районным управлениям образования.

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