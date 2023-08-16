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НовостиОбщество16 августа 2023 9:26

Глава Татарстана вручил ключи от новых авто районным управлениям образования

Машины получили 49 сотрудников
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В завершении церемонии раис Татарстана поздравил педагогических работников с новым учебным годом. Фото: rais.tatarstan.ru

В завершении церемонии раис Татарстана поздравил педагогических работников с новым учебным годом. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов в эту среду, 16 августа, вручил ключи от 49 новых служебных автомобилей LADA Vesta начальникам районных отделов и управлений образования. Церемония состоялась на площадке Госсовета республики, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Минниханова, эта модель машины очень лимитирована. Мобильность и эффективность педагогов во многом будет зависеть от наличия транспорта, который позволит более оперативно работать.

В завершении церемонии глава Татарстана поздравил педагогических работников с новым учебным годом. Он подчеркнул, что образование - это будущее республики.

Напомним, в Казани идет набор на бесплатные курсы по программированию «Код будущего».

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