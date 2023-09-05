Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка в приюте Набережных Челнов

Руководство учреждения считает, что дети таким образом играли Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела после публикации информации об избиении ребенка в приюте Набережных Челнов.

«Руководство учреждения считает, что дети таким образом играли», - сообщают в ведомстве.

Следователи дадут правовую оценку в отношении работников приюта, а также установят причины и обстоятельства получения травм ребенком.

Расследованием случая также занимается прокуратура Татарстана.

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