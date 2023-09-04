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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 15:52

Прокуратура проводит проверку после ЧП в челнинском соцприюте

Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка в «Асылташе»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Если нарушения выявят, ведомство примет соответствующие меры реагирования.

Если нарушения выявят, ведомство примет соответствующие меры реагирования.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура проводит проверку после инцидента в социальном приюте «Асылташ», что находится в Набережных Челнах. Ранее в соцсетях появилось видео на котором видно, как группа подростков избивает ребенка.

«Прокурору Челнов поручили проверить информацию о случившемся», - сообщает издание Татар-информ.

Если нарушения выявят, ведомство примет соответствующие меры реагирования.

Напомним: в Татарстане дети купили спички и устроили пожар.

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