Прокуратура проводит проверку после ЧП в челнинском соцприюте

Если нарушения выявят, ведомство примет соответствующие меры реагирования. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура проводит проверку после инцидента в социальном приюте «Асылташ», что находится в Набережных Челнах. Ранее в соцсетях появилось видео на котором видно, как группа подростков избивает ребенка.

«Прокурору Челнов поручили проверить информацию о случившемся», - сообщает издание Татар-информ.

Если нарушения выявят, ведомство примет соответствующие меры реагирования.

Напомним: в Татарстане дети купили спички и устроили пожар.

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