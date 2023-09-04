В Казани до конца года цифровыми экранами оснастят еще 38 рекламных еврощитов

В Казани всего установлено 120 еврощитов с цифровым экраном. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани до конца 2023 года цифровыми экранами оснастят еще 38 рекламных еврощитов. Это позволит восстановить утраченные конструкции, которые попали в зону строительства и реконструкции дорог и были демонтировали. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

По словам Багаутдинова, всего установлено 120 еврощитов с цифровым экраном. Остальные 38 устройств появятся на улицах или участках, где ранее рекламные конструкции не размещались. Речь идет об улицах Глушко, Тихорецкая, Техническая, Копылова, Губкина, Кул Гали, Мира, Вознесенский тракт, Братьев Батталовых, Петра Витера.

Как отметил спикер, за первое полугодие текущего года заработано 315 миллиардов рублей. Это на 27% больше, чем в 2022 году. При этом операторы активно переходят на новый формат и постепенно заменяют статичные рекламные конструкции на цифровые.

Напомним, на светодиодное освещение улиц Казани направлено более 43 миллионов рублей.

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