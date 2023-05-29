Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На светодиодное освещение улиц Казани направлено более 43 миллионов рублей, об этом рассказал на деловом понедельнике в мэрии замглавы исполкома Игорь Куляжев.

Средства будут потрачены на установку свыше 1,4 тысяч светодиодных энергосберегающих светильников на 50 улицах столицы Татарстана. Новое освещение появится в 41 жилом массиве Казани.

Кстати, за четыре года, с 2018 по 2022 год, в столице Татарстана было установлено порядка 8 таких светильников на 226 улицах.

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