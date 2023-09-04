Для освещения поселков в Казани требуется 200 миллионов рублей

В 2023 году в казанских поселках провели 53 километра сетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для наружного освещения поселков в Казани необходимо 200 миллионов рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

При этом в 2023 году в 38 поселках, в том числе Константиновке, Кульсеитово и Старых Горках, провели 53 километра сетей и установили 1,2 тысячи светильников. На это ушло 43 миллиона рублей.

Напомним, ранее в Казани трамвай загорелся на остановке.

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