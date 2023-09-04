В Казани трамвай загорелся на остановке

Возгорание произошло в распределительном электрощитке в кабине водителя Фото: принтскрин видео.

На улице Академика Павлова в Казани 3 сентября в 17.31 случилось ЧП – на остановке «Караваева» загорелся трамвай. В салоне в этот момент находился один человек, он успел выйти на улицу и не пострадал.

Прибывшие пожарные справились с огнем в 17.47. Возгорание произошло в распределительном электрощитке в кабине водителя трамвая. К счастью, он тоже отделался испугом.

Ранее мы сообщали, что в Казани из-за оборванного провода загорелся троллейбус.

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