«Будто к руке приложили горячий утюг»: в Татарстане мужчине пересадили кожу после укуса медузы

После укуса появились красные пятна, а затем рука и вовсе почернела

Жителю Набережных Челнов врачи пересадили кожу после укуса медузы. Необычный случай зафиксирован в БСМП.

Неприятный инцидент произошел с Айратом восемь месяцев назад в Индии. Как рассказал молодой мужчина, он зашел искупаться в море и неожиданно почувствовал сильное жжение на руке.

«Будто приложили горячий утюг и не отпускали. Я понял, что это медуза», - рассказал челнинец.

Сначала на месте укуса появились красные пятна, а затем рука и вовсе почернела. Первую помощь Айрату оказали местные медики, после возвращения в Татарстан болевые ощущения в руке не отступали. Мужчина обратился в БСМП, где ему провели операцию по пересадке кожи.

«Не часто увидишь пациента, которого ужалила медуза, еще и с такими серьезными последствиями. У пациента была невропатическая боль, которая не лечится обычными обезболивающими», - рассказал замглавного врача БСМП, невролог Роман Джумабаев.

К счастью, лечение дало положительный результат. Сейчас об укусе медузы Айрату напоминает лишь шрам на руке.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах на отдыхающего у реки мужчину напала змея.

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