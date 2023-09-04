В Чебоксарах в бетономешалке нашли труп рабочего

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Фото: СУ СКР по Чувашии

СУ СКР по Чувашии организовал доследственную проверку по факту смерти рабочего в цеху производственного предприятия в Чебоксарах. К ней привлечены сотрудники Госинспекции труда республики.

По информации следствия, 31 августа внутри бетономешалки обнаружили тело 29-летнего разнорабочего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая провела тщательный осмотр и опросила свидетелей.

Все обстоятельства происшествия, а также лица, ответственные за охрану труда и техники безопасности на объекте, устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Ранее в Татарстане в сточном колодце обнаружили тело 50-летнего рабочего.

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