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НовостиПроисшествия14 августа 2023 17:13

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в Буинске

По факту гибели рабочего в Буинске возбуждено уголовное дело
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Согласно результатам исследования, смерть наступила из-за асфиксии.

Согласно результатам исследования, смерть наступила из-за асфиксии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи проводят проверку по факту гибели 50-летнего рабочего в Буинске. Тело мужчины обнаружили вечером 11 августа в сточном колодце на территории одного из городских предприятий.

- Согласно результатам исследования, смерть наступила из-за асфиксии. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), - сообщили в СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, мужчина, работавший оператором очистных сооружений, спустился в четырехметровый колодец для устранения неполадок. Через несколько часов его обнаружили коллеги, вызвав сотрудников экстренных служб.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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