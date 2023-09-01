Сотрудники КАМАЗа посетили торжественные линейки в школах и профильных учебных заведениях города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах КАМАЗ сделал подарки подшефным учебным заведениям. Это было приурочено к 1 сентября, Дню знаний, сообщает пресс-служба предприятия.

Сотрудники КАМАЗа посетили торжественные линейки в школах и профильных учебных заведениях города. В честь Дня знаний 1,5 тысячи сотрудникам, чьи дети пошли в первый класс, оказали материальную помощь.

В настоящее время у КАМАЗ имеется свыше 80 подшефных учебных заведений. Каждому первокласснику компания подарила профориентационный альбом-путеводитель «КАМАЗ - моя семья и я», а каждому первому классу - конструкторы «Город мастеров».

Напомним, в Казани 1 сентября за парты село рекордное количество школьников.

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