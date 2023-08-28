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НовостиОбщество28 августа 2023 8:56

В Казани 1 сентября за парты сядет рекордное количество школьников

Это самый высокий показатель за последние 20 лет
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
С 1 сентября за парты сядут 174 тысячи детей.

С 1 сентября за парты сядут 174 тысячи детей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новом учебном году школы Казани примут рекордное количество учеников. С 1 сентября за парты сядут 174 тысячи детей, из них 20 тысяч - первоклассники. Такую статистику озвучили на деловом понедельнике.

По словам начальника управления образования города Ирека Ризванова, это настоящий рекорд для Казани и в целом самый высокий показатель за последние 20 лет. В связи с этим в лицее №185 откроется 15 первых классов.

Ранее тренер из Казани Наталья Гафурова рассказала, как подготовить детей к школе.

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