Получил ожоги 60% тела: в Татарстане дети купили спички и устроили пожар

Дети в огонь бросили пластиковую бутылку с растворителем. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В четверг, 31 августа, на улице Просторной в поселке Алексеевское горел мусор на площади 1 квадратный метр. Существовала угроза перехода огня на гараж.

По словам очевидцев, четверо детей приобрели спички и пошли за гаражи разводить костер. В огонь они бросили ветки, а также пластиковую бутылку с растворителем. Один из детей достал оплавленную бутылку из огня, содержащаяся в ней жидкость брызнула, на ребенке загорелась одежда.

Мальчик 2016 года рождения получил 60% ожогов тела и был госпитализирован в реанимацию Алексеевской ЦРБ, а затем в ожоговый центр ДРКБ. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение детей с огнем, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

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