В Казани открылось новое общежитие КНИТУ-КАИ

Здание состоит из 113 жилых блоков. Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко приняли участие в открытие нового общежития КНИТУ-КАИ на улице Четаева.

17-этажное общежитие сможет разместить порядка 620 студентов. Здание общей площадью в 16,4 тысячи квадратных метров состоит из 113 жилых блоков. Здесь также имеются медпункт, спортзал, открытая площадка для отдыха и автостоянка.

СПРАВКА КП

В КНИТУ-КАИ обучаются порядка 12,7 тысячи студентов. Около 64% из них являются иногородними, в том числе - почти 1,5 тысячи иностранцев.

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