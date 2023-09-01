Алексей Песошин открыл две школы и детсад в Набережных Челнах

Одно ученическое место бюджету обходится в 1,8 миллиона рублей. Фото: мэрия Набережных Челнов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в торжественном открытии образовательных учреждений в Набережных Челнах. В новом учебном году свои двери открыли центр образования №16, гимназия №57 и детский сад №132 «Сандугач».

Мэр города Наиль Магдеев поблагодарил руководство России и республики за поддержку, отметив, что одно ученическое место бюджету обходится в 1,8 миллиона рублей. Алексей Песошин, в свою очередь, наградил строителей, которые возводили школу.

Гимназия №57, рассчитанная на 1,5 тысячи учеников, расположена в микрорайоне «Притяжение», а центр образования №16 - в 34-м комплексе. Детский сад сможет принять 340 детей, отмечает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Напомним, в школе №32 Набережных Челнов на праздничной линейке выступил Хабиб.

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