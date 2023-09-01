В Чувашии открылась скорая помощь для животных

На экстренные вызовы к животным будет приезжать бригада профессиональных ветеринаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чувашии на базе Федерального центра охраны здоровья животных открылась «Скорая ветеринарная помощь». Вызвать ее можно по телефону 8 (8352) 70-99-05, рассказали в пресс-службе местного Управления Россельхознадзора.

На экстренные вызовы к животным будет приезжать бригада профессиональных ветеринаров. Специальную машину оснастят необходимым оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ , микроскопом, анализатором крови и мочи.

Ранее стало известно, что Чувашия первая в России начнет обучать водителей скорой помощи.

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