Чувашия первая в России начнет обучать профессиональных водителей скорой помощи

Кластер оснащен передовым оборудованием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На базе Чебоксарского медицинского колледжа открылся образовательный кластер "Клиническая и профилактическая медицина". Здесь впервые в России будут обучать профессиональных водителей скорой помощи, а также подготавливать медсестер, фельдшеров и зубных техников.

Кластер оснащен передовым оборудованием. В колледже также увеличится время практического обучения в наставнических центрах работодателей, поделился в своем telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее мы рассказывали, что 84-летний врач «скорой помощи» попал в Книгу рекордов России.

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