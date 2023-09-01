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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:39

В школе №32 Набережных Челнов на праздничной линейке выступил Хабиб

Для всех собравшихся он исполнил свой хит «Ягода малинка»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Хабиб во время мероприятия поделился воспоминаниями из школьной жизни.

Хабиб во время мероприятия поделился воспоминаниями из школьной жизни.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школе №32 Набережных Челнов на праздничной линейке выступил певец и видеоблогер Хабиб. Ранее он учился в этом образовательном учреждении, сообщает пресс-служба мэрии города.

Хабиб во время мероприятия поделился с воспоминаниями из школьной жизни. Он отметил, что ему нравились такие предметы, как музыка, изобразительное искусство и технология.

Кроме того, певец поблагодарил свою учительницу музыки за наставления и поддержку в его творческом пути. Для всех собравшихся он исполнил свой хит «Ягода малинка».

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем знаний.

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