В школе №32 Набережных Челнов на праздничной линейке выступил Хабиб

Хабиб во время мероприятия поделился воспоминаниями из школьной жизни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школе №32 Набережных Челнов на праздничной линейке выступил певец и видеоблогер Хабиб. Ранее он учился в этом образовательном учреждении, сообщает пресс-служба мэрии города.

Хабиб во время мероприятия поделился с воспоминаниями из школьной жизни. Он отметил, что ему нравились такие предметы, как музыка, изобразительное искусство и технология.

Кроме того, певец поблагодарил свою учительницу музыки за наставления и поддержку в его творческом пути. Для всех собравшихся он исполнил свой хит «Ягода малинка».

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