Сбитый в Казани сотрудник ДПС находится в тяжелом состоянии

В результате наезда полицейский получил серьезные травмы, в том числе и переломы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 31 августа, поздно вечером – в 23.40, в центре Казани на пересечении улиц Пушкина и Островского иномарка на скорости сбила 34-летнего сотрудника ДПС. В тот момент дорожный полицейский регулировал движение из-за отключенного на перекрестке светофора, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

По его данным, 22-летний водитель красного Hyundai Getz рванул вперед и совершил наезд на сотрудника ДПС, тот получил серьезные травмы, в том числе и переломы, сейчас он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

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