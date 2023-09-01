В Казани на перекрестке сбили инспектора ДПС

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи Фото: принтскрин видео.

В Казани на перекрестке улиц Островского и Пушкина вечером 31 августа сбили инспектора ДПС. Наезд совершил водитель автомобиля «Hyundai Getz».

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован. Степень тяжести его травм уточняется. Видео с места происшествия можно посмотреть на нашем канале.

Ранее мы сообщали, что в Казани мотоциклист на полном ходу сбил девушку-пешехода.

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