В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

Не соответствуют гигиеническим требованиям пляжи в Набережных Челнах и Мензелинске. Фото: Виктор Гусейнов

Управления Роспотребнадзора по Татарстану проверило качество воды по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

По состоянию на 30 августа, не соответствуют гигиеническим требованиям пляжи в Набережных Челнах и Мензелинске, а также два пляжа в Казани: «Нижнее Заречье» и «Локомотив». На этих территориях купаться запрещено.

Напомним, ранее в Казани на перекрестке сбили инспектора ДПС.

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