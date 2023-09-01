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НовостиОбщество1 сентября 2023 7:43

В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

Два из них расположены в Казани
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Не соответствуют гигиеническим требованиям пляжи в Набережных Челнах и Мензелинске.

Не соответствуют гигиеническим требованиям пляжи в Набережных Челнах и Мензелинске.

Фото: Виктор Гусейнов

Управления Роспотребнадзора по Татарстану проверило качество воды по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

По состоянию на 30 августа, не соответствуют гигиеническим требованиям пляжи в Набережных Челнах и Мензелинске, а также два пляжа в Казани: «Нижнее Заречье» и «Локомотив». На этих территориях купаться запрещено.

Напомним, ранее в Казани на перекрестке сбили инспектора ДПС.

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