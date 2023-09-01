В Гидрометцентре Татарстана рассказали, каким будет сентябрь в республике

Осадки прогнозируются ниже климатической нормы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, сентябрь в республике ожидается теплым и сухим. Средняя температура воздуха будет на 1 градус выше климатической нормы.

Нормой для первого месяца осени в Татарстане считается средняя температура +11,9 градуса. Для Казани этот показатель традиционно выше - +12,3 градуса. Вместе с тем осадки прогнозируются ниже климатической нормы - порядка 48-50 миллиметров.

Ранее стало известно, что поезда в казанском метро с 1 сентября будут курсировать чаще.

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