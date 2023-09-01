Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 7:26

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, каким будет сентябрь в республике

Температура в Татарстане в сентябре будет выше климатической нормы
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Осадки прогнозируются ниже климатической нормы.

Осадки прогнозируются ниже климатической нормы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, сентябрь в республике ожидается теплым и сухим. Средняя температура воздуха будет на 1 градус выше климатической нормы.

Нормой для первого месяца осени в Татарстане считается средняя температура +11,9 градуса. Для Казани этот показатель традиционно выше - +12,3 градуса. Вместе с тем осадки прогнозируются ниже климатической нормы - порядка 48-50 миллиметров.

Ранее стало известно, что поезда в казанском метро с 1 сентября будут курсировать чаще.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram