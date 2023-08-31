Поезда в метро Казани с 1 сентября будут курсировать чаще

Новое расписание появится на сайте «Метроэлектротранса», а также в самом метро.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В метрополитене Казани с наступлением нового учебного года поезда станут курсировать чаще. Как сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса», с 1 сентября сократится интервал движения транспорта.
Вечером и утром в часы пик будут ходить 10 электропоездов, интервал движения составит 5 минут 33 секунды.
Новое расписание появится на сайте «Метроэлектротранса», а также в самом метро.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram