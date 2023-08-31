Поезда в метро Казани с 1 сентября будут курсировать чаще

Новое расписание появится на сайте «Метроэлектротранса», а также в самом метро. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В метрополитене Казани с наступлением нового учебного года поезда станут курсировать чаще. Как сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса», с 1 сентября сократится интервал движения транспорта.

Вечером и утром в часы пик будут ходить 10 электропоездов, интервал движения составит 5 минут 33 секунды.

Новое расписание появится на сайте «Метроэлектротранса», а также в самом метро.

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