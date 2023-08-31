На фестивале «СоТворение» в Казани ожидают около 100 тысяч человек

8 и 9 сентября пройдет музыкальный фестиваль «СоТворение». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Казани 8 и 9 сентября пройдет музыкальный фестиваль «СоТворение». Как отмечают организаторы, праздник могут посетить до 100 тысяч зрителей.

«Ожидаем порядка 100 тысяч гостей. Прогнозировать тяжело, но мы точно знаем, что интерес есть», - сообщил начальник Управления культуры Исполкома Казани Азат Абзалов.

Он также отметил, что фестивалем интересуются как жители других регионов страны, так и представители иностранных государств.

Напомним: Петр Налич выступит на фестивале «СоТворение» в Казани.

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