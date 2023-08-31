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НовостиЗвезды31 августа 2023 12:28

Петр Налич выступит на фестивале «СоТворение» в Казани

Музыкальный праздник пройдет с 8 по 9 сентября
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Артист приедет с оркестром и представит собственную музыкальную программу.

Артист приедет с оркестром и представит собственную музыкальную программу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский певец и композитор Петр Налич станет очередным артистом, который выступит на международном фестивале «СоТворение» в Казани. Праздник музыки пройдет с 8 по 9 сентября.

Артист приедет с оркестром и представят собственную музыкальную программу. Петр Налич является участником Евровидения-2010, он представлял Россию на этом конкурсе, отметил на пресс-конференции начальник управления культуры Казани Азат Абзалов.

Ранее стало известно, что группа The Hatters станет хедлайнером фестиваля «СоТворение».

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