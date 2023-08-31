Петр Налич выступит на фестивале «СоТворение» в Казани

Артист приедет с оркестром и представит собственную музыкальную программу.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Российский певец и композитор Петр Налич станет очередным артистом, который выступит на международном фестивале «СоТворение» в Казани. Праздник музыки пройдет с 8 по 9 сентября.
Артист приедет с оркестром и представят собственную музыкальную программу. Петр Налич является участником Евровидения-2010, он представлял Россию на этом конкурсе, отметил на пресс-конференции начальник управления культуры Казани Азат Абзалов.
Ранее стало известно, что группа The Hatters станет хедлайнером фестиваля «СоТворение».
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