Петр Налич выступит на фестивале «СоТворение» в Казани

Артист приедет с оркестром и представит собственную музыкальную программу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский певец и композитор Петр Налич станет очередным артистом, который выступит на международном фестивале «СоТворение» в Казани. Праздник музыки пройдет с 8 по 9 сентября.

Артист приедет с оркестром и представят собственную музыкальную программу. Петр Налич является участником Евровидения-2010, он представлял Россию на этом конкурсе, отметил на пресс-конференции начальник управления культуры Казани Азат Абзалов.

Ранее стало известно, что группа The Hatters станет хедлайнером фестиваля «СоТворение».

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