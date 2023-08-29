Режиссер из Марий Эл победил в международном фестивале «Золотое Руно 2023»

Шаблий поблагодарил съемочную группу, актеров, жюри и зрителей. Фото: из соцсетей

Режиссер из Марий Эл Денис Шаблий победил на IV Международном фестивале национальное кино «Золотое Руно 2023» с драмой «Ирга».

Шаблий поблагодарил съемочную группу, актеров, жюри и зрителей на своей странице в соцсетях, отметив, что «все только начинается».

Короткометражный фильм «Ирга» рассказывает историю сироты, которая получает возможность выступить в финале престижного вокального конкурса, но сталкивается с трудностями.

В картине приняли участие знаменитые российские актеры Ирина Темичева и Вадим Андреев. Главные роли сыграли Виктория Мочалова и Анна Иванова, дебютировавшие в кино.

Ранее стало известно, что аэропорт Йошкар-Олы с 30 сентября прекратит полеты.

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