В Менделеевске столкнулись газель и грузовик, есть погибший

Последствия ДТП. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Менделеевском районе на 24 километре трассы М-7 «Волга» на подъезде к Перми и Ижевску произошла авария с летальным исходом.

По предварительным данным, водитель «Газели» не предусмотрел безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu. В результате чего «Газель» загорелась, а ее водитель скончался на месте ДТП.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Ранее в Чебоксарах на машину с беременной женщиной-водителем рухнула стрела крана грузовика.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram