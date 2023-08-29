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НовостиПроисшествия29 августа 2023 12:46

В Менделеевске столкнулись газель и грузовик, есть погибший

В Татарстане газель загорелась после столкновения с грузовиком
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Последствия ДТП. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Последствия ДТП. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Менделеевском районе на 24 километре трассы М-7 «Волга» на подъезде к Перми и Ижевску произошла авария с летальным исходом.

По предварительным данным, водитель «Газели» не предусмотрел безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu. В результате чего «Газель» загорелась, а ее водитель скончался на месте ДТП.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Ранее в Чебоксарах на машину с беременной женщиной-водителем рухнула стрела крана грузовика.

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