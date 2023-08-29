«Сэкономили на разгрузке»: В Чебоксарах на машину с беременной женщиной-водителем рухнула стрела крана грузовика

Женщина чудом не пострадала. Для нее это стало вторым днем рождения. Фото: CHEB.ru

Многие уже назначили этот вторник 29 августа вторым днем рождения для беременной жительницы Чебоксар. На проспекте Никольского рабочие решили установить дорожное ограждение. На КАМАЗе с манипулятором они привезли сваебойную машину, представляющий из себя многотонный агрегат на гусеницах. Начали выгружать. Сказать, что это доставило массу неудобств для автомобилистов, значит, ничего не сказать. Движение замедлилось. Ну а что делать. Против лома, то есть против тяжелой техники особо не поспоришь на легковушке.

В этот момент, не успев уйти на другую полосу, беременная женщина-водитель «Шкоды Октавия» остановилась и замерла. Видимо, надеялась, что махину с КАМАЗа быстро снимут, уедут, а там и ее черед двигаться настанет.

Выдвинув стрелу автокрана чуть ли не на полную длину, оператор начал снимать с кузова сваебойную машину и ставить ее на дорогу. Но что-то пошло не так. Грузовик с автокраном начал быстро заваливаться. Водитель «Опеля» попыталась было сдать назад, но не успела, все произошло в считанные секунды. Сначала перед испуганной беременной женщиной падает сваебойная машина. Можно было бы перекрестится и выдохнуть, однако автокран продолжил свое падение. Он рухнул на капот иномарки, полностью утянул за собой кузов грузовика, который перевернул сваебойную машину.

Когда пыль осела, все начали осматривать себя. Целы ли. На первый взгляд никто травм не получил. В том числе и дорожные рабочие. Тем не менее беременную, который этот вторник действительно стал вторым днем рождения, все же увезли в больницу на обследование. Мало ли, как пережитое сказалось на ее здоровье и здоровье еще не родившегося ребенка.

Как сообщили нашим коллегам из портала CHEB.ru в МВД Чувашии, произошедшее не рассматривается как ДТП, никто не пострадал.

В свою очередь в соцсетях Чебоксар интернет-пользователи начали активно обсуждать падение техники на машину с беременной женщиной. В основном все склоняются к тому, что водитель КАМАЗа не до конца выдвинул опору во время разгрузки, вот машина и потеряла устойчивость. Но есть и другие версии:

«Может гидравлика у погрузчика отказала»

«Сваебойка весит больше, чем может поднять манипулятор, сэкономили на кране для разгрузки, вот и результат»

«Движение по дороге я так понимаю не было перекрыто, в момент поднятия стрелы с грузом».

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