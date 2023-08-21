Авиарейс из Екатеринбурга вместо «Шереметьево» совершил посадку в Казани

Когда судно приземлилось в Татарстане, находившимся в салоне объявили, что будет проведена дозаправка Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиарейс из Екатеринбурга вместо московского «Шереметьево» совершил посадку в аэропорту Казани.

Как передает РИА Новости, перед началом снижения самолет неожиданно развернулся. При этом пилот сообщил пассажирам, что «аэропорты Москвы закрыты». Когда судно приземлилось в Татарстане, находившимся в салоне объявили, что будет проведена дозаправка, после чего самолет отправится в столицу России.

Ранее мы сообщали, что самолет Белград – Казань совершил аварийную посадку в Шереметьево.

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