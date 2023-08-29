Минниханов предложил наладить производство национальных костюмов в Татарстане

Выставка национальных костюмов будет открыта до 1 октября 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил организовать производство национальных костюмов народов республики, чтобы любой желающий смог их купить. С такой инициативой раис выступил во время посещения выставки воссозданной традиционной одежды «Казанское Поволжье: образы народной культуры».

Одежда, украшения, аксессуары на выставке выполнены вручную на основе сохранившихся музейных экспонатов и частных коллекций. Минниханов призвал привлечь к производству мастеров народных промыслов и ремесел.

Выставка будет открыта до 1 октября 2023 года, после чего экспозицию переместят на постоянной основе в здание Дома дружбы народов Татарстана, сообщает пресс-служба раиса.

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