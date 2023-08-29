Праздничный салют прогремит над акваторией Казанки. Фото: Мэрия Казани

Уже в эту среду, 30 августа, будет отмечаться один из самых долгожданных праздников - День города Казани и республики Татарстан 2023. Для гостей подготовили разнообразную программу: от концертов до спортивных соревнований и уличных фестивалей. Рассказываем, куда сходить, кто из звезд будет выступать и будет ли салют.

День города Казани и республики Татарстан 2023 — полная программа мероприятий на 30 августа

Казанская Ратуша

9.00 - Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня города Казани

Экстрим-парк «УРАМ»

С 10.00 до 22.00 - Фестиваль уличных культур «Урам». Здесь пройдут соревнования по BMX, трюковому самокату, скейтбордингу, роликам, паркуру, беговелу, танцам, воркауту, стритболу и джиу-джитсу. В программе также ожидается стендап и концерт хедлайнера.

Территория перед театром им. Галиаскара Камала

11.00 - Фестиваль народного творчества «Играй, гармонь». Музыканты и артисты в колоритных костюмах исполнят народные песни под аккомпанемент гармони и курая, а после чего пройдут по центральным улицам города до площади 1 Мая.

13.30 - Фестиваль рабочей молодежи «Безнен заман»

Центр семьи «Казан»

С 12.00 - Концертная программа, посвященная Дню республики Татарстан и города Казань

Набережная озера Кабан

С 12.00 до 21.00 - Фестиваль народного костюма «Милли кием». В программе: маркет дизайнеров и брендов, работающих с национальной айдентикой; экскурсии от проекта «Мир татарской женщины» посвященные костюмам и аксессуарам, которые раскрывают особенности времени и быта; мастер-классы по созданию национальных аксессуаров; модный показ национальной одежды; выступление филармонического джазового оркестра Татарстана.

Завершится мероприятие показом авторского спектакля «Тукай Казанга кайтты…» режиссера Айдара Заббарова. В преддверии мероприятия на спуске с театра Камала также откроется выставка «Кием галэме», посвященная образам известных татарских деятелей.

Казанский Кремль

13.00 - Международный фестиваль современной татарской культуры Tat Cult Fest. Перед гостями праздника выступят основные резиденты лейбла Yummy music и другие артисты.

Улица Каюма Насыри

14.00 - Фестиваль-конкурс «Казанское полотенце»

Улица Маяковского, 19

10.00 - Открытие на фасаде дома мемориальной доски в память о председателе президиума Верховного Совета ТАССР Анваре Багаутдинове

Парк им. Горького

В День города в парке пройдет легкоатлетический кросс воспитанников спортшкол и ветеранов спорта, турнир по шахматам, соревнования по спортивному ориентированию и городошному спорту для всех желающих с регистрацией на месте, состязания по баскетболу среди юношей и девушек 13–14 лет.

Казанский ипподром

14.00 - Конноспортивный праздник

Площадь перед Дворцом земледельцев

19.30 - Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». На вечере прозвучат классические произведения в исполнении заслуженной артистки России Агунды Кулаевой и солиста Большого театра Алексея Татаринцева.

«Татнефть Арена»

По приглашению раиса Татарстана Рустама Минниханова на День города Казани приедет команда олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Для семей бойцов СВО в «Татнефть Арене» будет показано два шоу «Союз чемпионов» с участием известных российских фигуристов.

Выступление JONY - подарок ко Дню города от ХК «Ак Барс». Фото: Даниил ОПАРИН

Кто из звезд будет выступать на Дне города Казани и республики Татарстан 2023

Праздничный концерт начнется в 12:00 с выступления Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России под управлением генерал-майора Виктора Елисеева, после этого запланирована презентация нового состава хоккейной команды «Ак Барс».

В 17:00 программу продолжат солисты Казанской городской филармонии. На сцене выступят заслуженные артисты Татарстана: Ришат Тухватуллин и Гузель Уразова. Хедлайнерами концерта станут Клава Кока и Jony.

Во сколько будет салют на День города Казани и республики Татарстан 2023

Праздничный салют прогремит над акваторией Казанки в 22.00. В качестве сопровождения фейерверка была подготовлена музыкальная подложка, на ее фоне будет развиваться пиротехническое шоу. Подключиться к ней можно будет на радиоволне 91.5.

Салют продлится 5 минут, лучшего всего его будет видно у Центра семьи «Казан», с Кремлевской набережной и экстрим-парка «Урам». Во время красочных залпов на «Чаше» включат праздничную иллюминацию, представляющую кипящий казан.

Работа транспорта на День города Казани и республики Татарстан 2023

В День города Казани автобусы и троллейбусы будут курсировать до 23.30 в усиленном режиме. Метрополитен будет открыт до 00.00.

Для желающих посмотреть салют будет организована специальная подача автобусов:

- возле местного проезда у ЦУМа в сторону улицы Саид-Галеева;

- на остановке «Энергетический университет» в сторону улицы Декабристов;

- на остановке «Молодежный центр» в сторону Кремлевской дамбы;

- на остановке «Цирк» в сторону улицы Батурина;

- на остановке «Центральный стадион» в сторону Кремлевской дамбы и площади Тукая.

Помимо этого 30 августа будут курсировать дополнительные электрички сообщением Казань – Аэропорт – Казань. Поезд №6606 отправится со станции Казань в 22.35 и прибудет на станцию Аэропорт – в 23.04. Поезд №6601 отправится со станции Аэропорт в 23.15 и приедет на станцию Казань – в 23.44.

Погода на День города Казани и республики Татарстан 2023

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на территории Казани и республики в целом ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Скорость ветра порывами будет достигать 17 метров в секунду. Температуры днем будут варьироваться от +16 до +20 градусов, в ночные часы опустится до +10.

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