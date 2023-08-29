Конец лета и начало осени является самым благоприятным периодом для прививки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В медицинские учреждения Казани поступили вакцины против гриппа. Речь идет о препаратах «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», сообщили в Управлении здравоохранения МЗ Татарстана по городу.

Эти препараты подходят взрослым, детям с шестимесячного возраста и беременным женщинам во II и III триместрах. Конец лета и начало осени является самым благоприятным периодом для прививки. За это время иммунитет успеет сформироваться до подъема уровня заболеваемости.

Как отметили специалисты, вакцинация является одним из наиболее эффективных способов защиты от гриппа и его осложнений. Также необходимо делать прививки от пневмококковой инфекции, которая особенно опасна для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями легких.

Напомним, в Татарстане отменили все ограничения и меры поддержки из-за COVID-19.

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