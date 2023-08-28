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НовостиПроисшествия28 августа 2023 15:42

В Бугульме на ребенка упал аттракцион «вертолет»

В Татарстане из-за падения игрового комплекса пострадал восьмилетний мальчик
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Фото: СУ СКР РТ

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Фото: СУ СКР РТ

Следком Татарстана возбудил уголовное дело по части 1 ст. 238 УК РФ после инцидента с пострадавшим ребенком на детской площадке в Бугульме.

Как сообщили в ведомстве, 5 августа на восьмилетнего мальчика упал детский игровой комплекс «Вертолет». Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и проходит лечение.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним: в Казани отстранили от работы двух прокуроров после инцидента с ребенком с ДЦП.

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