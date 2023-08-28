В Казани отстранили от работы двух прокуроров после инцидента с ребенком с ДЦП

Отмечается, что в здании суда не было нужного оборудования. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани отстранили от работы двух прокуроров, которые не помогли мальчику с ДЦП. 14-летнему ребенку пришлось сползать по лестнице в Вахитовском суде, ситуация попала на видео. Мать мальчика сообщила, что ей не помогли с ребенком даже мужчины и прокуроры, которые стояли в ожидании.

«Сотрудников надзорного органа уволили за то, что они не помогли женщине спустить ее ребенка», - сообщают Казанские ведомости со ссылкой на источник.

Отмечается, что в здании суда не было нужного оборудования для того, чтобы мальчик смог передвигаться по этажам.

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