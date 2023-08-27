В Казани ребенку с ДЦП пришлось сползать по лестнице в суде

В кабинет женщина донесла сына на руках, но обратно уже не смогла. Фото: скриншот

Жительница Казани столкнулась с неприятным инцидентом. Из-за отсутствия помощи ее сыну с ДЦП пришлось буквально сползать по лестнице после заседания в Вахитовском районном суде.

Мать 14-летнего Кирилла судится с властями города за жилье для ребенка. Все четыре заседания проходили на третьем этаже Вахитовского районного суда Казани. На первый этаж встречи переносить не стали, кнопка вызова помощи не работает, рассказала женщина «116.ru».

В кабинет женщина донесла сына на руках, но обратно уже не смогла - мальчик весит почти, как мама. Ребенку пришлось буквально сползать по ступенькам. Даже мужчины и прокуроры, которые стояли в ожидании, не помогли им, заявила мать.

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