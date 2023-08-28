В Казани 90% школьных столовых заработают в формате ресторанов

На обновление столовых в 2023 году выделили 220 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала нового учебного года 169 школьных столовых в Казани, что составляет 90%, заработают в формате ресторанов. Об этом на деловом понедельнике рассказала гендиректор департамента продовольствия и соцпитания города Рима Мухамедшина.

За последние 5 лет благодаря ремонту столовых и открытию новых школ в Казани создано свыше 11 тысяч дополнительных мест для приема пищи. Вместе с тем к 1 сентября был реконструирован 21 пищеблок. Всего на обновление столовых в 2023 году выделили 220 миллионов рублей.

На эти деньги покупают новое производственное оборудование, мебель, декор и не только. Все школьные столовые в Казани планируют обновить к 2024 году.

Ранее стало известно, что за парты в школах сядет рекордное количество учеников.

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