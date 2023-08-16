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НовостиОбщество16 августа 2023 11:21

В Казани все школьные столовые обновят к 2024 году

В пищеблоках заменят оборудование, поставят новую мебель и оформят помещения
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
За последние 5 лет в Казани отремонтировали 132 школьных пищеблока.

За последние 5 лет в Казани отремонтировали 132 школьных пищеблока.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Казани завершится обновление всех школьных столовых. Об этом на августовском совещании работников образования заявил мэр города Ильсур Метшин.

В пищеблоках заменят оборудование, поставят новую мебель и оформят помещения, используя красивый индивидуальный дизайн. Вместе с тем будет продумано меню, чтобы снизить количество жалоб на школьное питание.

За последние 5 лет в Казани уже отремонтировано 132 школьных пищеблока - это позволило на 4,2 тысячи увеличить число посадочных мест в обеденных залах. Программа реализуется с 2006 года.

Ранее мы рассказывали, как сэкономить родителям на школьной форме и канцтоварах.

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