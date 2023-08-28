Казанский лицей №185 открыл 15 первых классов

В четырех школах Казани открылись 13 первых классов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новом учебном году в лицее №185 в ЖК «Весна» будет открыто сразу 15 первых классов для 502 детей. Об этом на деловом понедельнике заявил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов.

По 13 первых классов откроются в образовательных учреждениях № 184 в «Светлой долине», №186 в «Солнечном городе», а также №182 и №188 в «Салават Купере».

Вместе с тем, к 1 сентября в Казани заработают четыре школы: в «Салават Купере», на улицах Сибгата Хакима, Рауиса Гареева, а также в ЖК «Светлая долина». В них будут обучаться около 6 тысяч детей.

Ранее казанский психолог Алина Ухаткина рассказала, как подготовить ребенка к школе.

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