«Не хочу, чтобы кончалось лето»: Казанский психолог Алина Ухаткина рассказала, как подготовить ребенка к школе после продолжительных каникул

За 10-14 дней до 1 сентября следует начать возвращать суточный режим в норму. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Дурацкий сентябрь!», «Не хочу, чтобы кончалось лето», «Давайте скажем, что после 31 августа будет 32»… Почему дети реагируют на окончание летних каникул именно так?

Приближающееся 1 сентября отнимает у детей нервы и время. Они в довольно не сладком предвкушении окончания полной свободы от ученических обязательств. При этом еще и сами родители подливают масла в огонь - формируют негативное отношение к учебному году.

Отсрочить или отменить 1 сентября невозможно, но возможно подготовить своего ребенка к этому событию на эмоциональном и психологическом уровне. О том, как это правильно сделать, «Комсомолке» рассказала педагог-психолог ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Е.Г. Ласточкиной» Алина Ухаткина.

Как подготовить эмоционально ребенка к школе?

«Наверняка вы слышали, что привычка формируется за 21 день, а у детей может формироваться от 10 дней, зависит от возраста и уровня самоконтроля. 92 дня лета внесли правки в учебный режим и укоренили свои порядки, поэтому при подготовке к возвращению в школу следует заранее «вспоминать» или уже создавать привычки», - говорит Ухаткина, - «За 10-14 дней до 1 сентября следует начать возвращать суточный режим в норму - часто летом детям позволяется ложиться позже обычного. А ранние подъемы - отдельная «нелюбовь» детей, да и взрослых тоже. Нельзя обрубать концы резко. Постепенно сокращайте время ночного бодрствования, будите каждый день на 10-15 минут раньше. Такая мягкость позволит не нарушать физиологический строй организма и хорошие отношения с вашим ребенком».

Психолог советует взять себе в привычку мысль, что школа - не враг. Именно это и следует транслировать ребенку.

«Не паникуйте сами, не выражайте негатив в адрес школы, не срывайтесь на фразы: «Опять этот кошмар начинается». Дети быстро усваивают информацию, особенно если та ярко эмоционально окрашена. И напротив - не выражайте излишней радости по поводу начала учебного года: «Наконец-то школа начнется, хоть будешь что-то полезное делать»/«Скоро в школу, надоел дома торчать». Такое отношение может всерьез ранить чувства юного человечка», - рекомендует Алина Ухаткина. - «Много вспоминайте, какие интересные, хорошие, добрые моменты были в школе в прошлом учебном году, какие победы принес ваш ребенок, как здорово, когда там ждут друзья и любимые учителя. Вспоминайте программу. Лучше всего в легкой ненавязчивой форме - в разговоре. Не начинайте супер-экзамен, да еще и со строгим судейством, это наоборот вызовет отторжение ребенка от любой учебной деятельности. Если вдруг вы поздно вспомнили про задание на лето, не спешите делать все за один день - каша в голове школьника не даст никаких плодов, кроме усталости и агрессии. Вспоминайте ваше лето! Перечислите, что успели сделать, куда съездить, обсудите, что больше всего понравилось вашему открывателю. А затем составьте не менее увлекательные планы на осень. Ведь осень - это тоже классно. Это позволит ребенку нейтрализовать вредный факт, что «во всем виновата осень!»

Немаловажный фактор в настройке ребенка к школе после летних каникул - это покупки к новому учебному году. По словам психолога, здесь дети любят самовыражаться через необычные канцтовары, элементы формы.

«Если школьные правила позволяют, следуйте желаниям ребенка в этом вопросе. Умейте договариваться и аргументировать свою позицию, если вас не устраивает его выбор. Если же школа строгих правил, стоит искать компромисс - яркие тетради в качестве черновиков, форма классическая, но со значком и так далее», - дала советы эксперт.

Советы родителям первоклассников

Если ваш ребенок впервые идет в школу, то примите мои самые искренние поздравления - вы теперь родители первоклассника - это не просто слова, а очень важное повышение в «должности». Прежде всего именно родителям здесь нужно поймать дзен и успокоиться - миллионы тревог и проблем, они надуманы и никогда не случатся. К слову, тут им тоже очень важно формировать положительное отношение к учебе. С выпускниками детских садов важно играть в школу - меняйтесь ролями, иногда вы учитель, иногда - за партой. Не пытайтесь впихнуть в ребенка все умения сразу - читать, считать и писать. Этим вы лишь нарушите процесс обучения, ведь переучивать гораздо сложнее. Лучше много читайте для ребенка, рассказывайте что-то и просите рассказывать вам что-то в ответ.

«Основная проблема первоклашек - неумение контролировать свое поведение. Им трудно долго сидеть на одном месте, трудно смотреть, куда надо, а не куда хочется, трудно правильно услышать задание с первого раза. Формируйте внимание и внимательность самостоятельно. Помечайте детали, устраивайте игры, которые требуют концентрации, задавайте вопросы про мультфильмы, которые смотрит ваш ребенок», - рекомендует педагог-психолог Алина Ухаткина.

Советы родителям старшеклассников

По словам Ухаткиной, важно помнить, что экзамены - это не крест на всю жизнь, какими бы ни были результаты. Для начала родителям нужно усвоить несколько вещей:

- Ваш ребенок не должен воплощать ваши нереализованные мечты и планы. Если вам не удалось в свое врем куда-то поступить или освоить какую-то профессию, не перекладывайте эту миссию на ребенка. Позвольте ему самому выбирать свой путь, будьте рядом и помогайте с выбором, но демократично.

- Экзамены - не приговор и не главное. Поймите сами и помогите понять это вашему ребенку. Сумейте донести ему, что это плод его труда - насколько хорошо он будет заниматься, настолько хорошими смогут получиться его результаты.

- Не спешите нанимать репетиторов по всем предметам. Порой это нужно, но наличие дополнительных занятий до изнеможения могут сыграть злую шутку и только ухудшить результаты. Поговорите с ребенком, его учителями, проанализируйте, какие пробелы необходимо подтянуть и только тогда прибегайте к помощи репетиторов.

- Меньше стресса. Пункт, который не требует разъяснений.

- Договаривайтесь на берегу. Устанавливайте взаимные договоренности, которые были бы полезны обеим сторонам.

«И еще маленькое напоминание. Ваш ребенок самый лучший. Он умеет многое, а то, что не умеет - научится. Просто дайте ему шанс. И будьте всегда рядом. Вы - друг, а не злой надсмотрщик. Вы - наставник, а не судья. Вы - пример, а не сторонний наблюдатель. Школа - это крутой механизм самореализации, развития и набивания собственных шишек. Позвольте вашим детям вдоволь насладиться этим процессом самостоятельно. Хорошего учебного года!» - пожелала педагог-психолог Алина Ухаткина.

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